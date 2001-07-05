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Раздел: Курьезы  
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Забавный кот показал "мастер-класс" по рыбной ловле

Забавный кот показал "мастер-класс" по рыбной ловле Ему и удочка не нужна.

В Интернете становится популярным видео с котом, который ловит рыбу, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Ролик, который заинтересовал пользователей сети.

Видео сразу же после публикации собрало тысячи просмотров.

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На нем видно, как рыжий кот серьезно подошел к подготовке к своему обеду. Он решил сам поймать рыбу. Более того, охоту на добычу он ведет прямо в воде. К концу небольшого ролика коту удается достичь своего и поймать рыбу.

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 Теги: кот, рыбалка

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Сегодня, 13:46 » Автор: Анна Мартынова
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