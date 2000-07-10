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Раздел: Курьезы  
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Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты

Идеально: эти фотки оценят все перфекционистыТакое не каждый день увидишь.

В нашем мире, полном хаоса и беспорядка, так важно хоть иногда давать себе минутку на восстановление. А если созерцать в это время нечто прекрасное, к примеру, фотографии из нашей подборки, то такой небольшой отдых будет еще более эффективным. Можем поспорить, стакан с колой приведет вас в восторг, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

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Мы подготовили для вас подборку снимков, на которых запечатлено все совершенство нашей Вселенной.

Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
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 Теги: приколы, перфекционизм

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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