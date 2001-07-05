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Раздел: Курьезы  
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Соцсети потешаются над Медведевым, внезапно «подросшим» до президента Хорватии

Соцсети потешаются над Медведевым, внезапно «подросшим» до президента ХорватииФотограф исхитрился сделать забавный снимок.

РосСМИ фальсифицируют не только рост Владимира Путина, но и премьер-министра Дмитрия Медведева, передает Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

В этот раз они добавили ему несколько десятков сантиметров. Фотографию опубликовало сообщество "Наша Канада" в Facebook.

"Задача из российского учебника по математике. Рост президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович - 173 см. Рост недомерка Медведева -150 см на коньках. Вопрос: сколько государственных наград РФ у фотографа?", - говорится в сообщении.

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Ранее низкорослого Владимира Путина на снимке росСМИ "дотянули" до советника Трампа Джона Болтона.
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 Теги: Медведев, рост

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Сегодня, 17:13 » Автор: Анна Мартынова
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