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Раздел: Курьезы  
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Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях

Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравненияхПять минут отличного настроения.

Вашему вниманию самый банальный, но порой необходимый пост о разнице между мужчиной и женщиной применительно к быту, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

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Очень важно помнить, что привычки полов очень различается и не относится к этому негативно. Ведь мужчина и женщина идеально дополняют друг друга.

Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях
Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях
Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях
Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях
Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях
Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях
Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях
Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях
Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях
Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях
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 Теги: мужчины, женщины

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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