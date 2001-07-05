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Раздел: Курьезы  
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Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте

Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем местеНа работе тоже можно веселиться.

На нашем рабочем месте мы должны работать, но здесь всегда находится место и для юмора. Именно благодаря шуткам, розыгрышам и забавным фейлам нам с вами не приходится скучать на работе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
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 Теги: работа, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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