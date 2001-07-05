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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешили российские пенсионерки, «наводящие порчу» на сборную Хорватии

Сеть насмешили российские пенсионерки, «наводящие порчу» на сборную ХорватииВ Сеть попало смешное видео.

Российские «болельщицы» пожилого возраста наводили порчу на сборную Хорватии перед матчем Чемпионата мира по футболу, но победу приворожить для РФ так и не смогли, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

Пользователи сети высмеяли действия пенсионерок. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Сеть насмешили российские пенсионерки, «наводящие порчу» на сборную Хорватии


«Мы не колдуньи, но хотим сделать ритуал. Вот наша птичка. Мы кладем сюда соль, перец, все, что хотим. Зажигаем свечки, поливаем», – описали пенсионерки действо.

После этого, старушки начали приговаривать, «чтобы затуманились мозги, ножки чтобы не бегали, глаза не видели».

«Забавное из лучших российских традиций. Высокодуховные российские пенсионерки-пакостницы перед матчем сборной России навели порчу на сборную Хорватии. Совершили ритуал перед фотографиями игроков сборной Хорватии где пожелали им, чтобы мозги затуманились и ноги были ватными», — написал пользователь Коронованный Вован в Twitter.

Сеть насмешили российские пенсионерки, «наводящие порчу» на сборную Хорватии


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«Похоже они на всю Россию порчу навели», «Да и с ватностью переборщили, некоторым не в ноги пошла», «Это, случаем, не освободившиеся бабки из отрядов Путина? Очень похожи», «Ахах, ватноскрепные пенсионерки совсем ополоумели», – подписали в сети.

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 Теги: пенсионерка, порча

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Сегодня, 11:54 » Автор: Анна Мартынова
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