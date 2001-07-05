Раздел: Курьезы
Сеть насмешили российские пенсионерки, «наводящие порчу» на сборную Хорватии
В Сеть попало смешное видео.
Российские «болельщицы» пожилого возраста наводили порчу на сборную Хорватии перед матчем Чемпионата мира по футболу, но победу приворожить для РФ так и не смогли, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Пользователи сети высмеяли действия пенсионерок. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
«Мы не колдуньи, но хотим сделать ритуал. Вот наша птичка. Мы кладем сюда соль, перец, все, что хотим. Зажигаем свечки, поливаем», – описали пенсионерки действо.
После этого, старушки начали приговаривать, «чтобы затуманились мозги, ножки чтобы не бегали, глаза не видели».
«Забавное из лучших российских традиций. Высокодуховные российские пенсионерки-пакостницы перед матчем сборной России навели порчу на сборную Хорватии. Совершили ритуал перед фотографиями игроков сборной Хорватии где пожелали им, чтобы мозги затуманились и ноги были ватными», — написал пользователь Коронованный Вован в Twitter.
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«Похоже они на всю Россию порчу навели», «Да и с ватностью переборщили, некоторым не в ноги пошла», «Это, случаем, не освободившиеся бабки из отрядов Путина? Очень похожи», «Ахах, ватноскрепные пенсионерки совсем ополоумели», – подписали в сети.
Российские «болельщицы» пожилого возраста наводили порчу на сборную Хорватии перед матчем Чемпионата мира по футболу, но победу приворожить для РФ так и не смогли, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Пользователи сети высмеяли действия пенсионерок. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
«Мы не колдуньи, но хотим сделать ритуал. Вот наша птичка. Мы кладем сюда соль, перец, все, что хотим. Зажигаем свечки, поливаем», – описали пенсионерки действо.
После этого, старушки начали приговаривать, «чтобы затуманились мозги, ножки чтобы не бегали, глаза не видели».
«Забавное из лучших российских традиций. Высокодуховные российские пенсионерки-пакостницы перед матчем сборной России навели порчу на сборную Хорватии. Совершили ритуал перед фотографиями игроков сборной Хорватии где пожелали им, чтобы мозги затуманились и ноги были ватными», — написал пользователь Коронованный Вован в Twitter.
Читайте также: Сеть насмешили надежды Путина на сборную по футболу
«Похоже они на всю Россию порчу навели», «Да и с ватностью переборщили, некоторым не в ноги пошла», «Это, случаем, не освободившиеся бабки из отрядов Путина? Очень похожи», «Ахах, ватноскрепные пенсионерки совсем ополоумели», – подписали в сети.
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