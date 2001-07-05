Раздел: Курьезы
Японец насмешил весь мир, «скрестив» кота с пылесосом
Такого вы еще не видели.
Житель Японии решил “скрестить” кота и робопылесос. Страшный результат в мгновение стал звездой сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.
Японский пользователь Sacocho опубликовал в Twitter свое новейшее творение – котопылесос, который очень быстро стал популярным.
Результат получился весьма страшным. На видео изобретение приближается к камере и многих в этот момент не покидает неприятное чувство.
Читайте также: Для любителей черного юмора создали необычный матрас
Твит с творением японца собрал уже больше 70 тыс. лайков.
– Его зовут Барум, и это котенок, которому еще нет и года, – рассказал Sacocho о смеси кота и пылесоса.
Житель Японии решил “скрестить” кота и робопылесос. Страшный результат в мгновение стал звездой сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.
Японский пользователь Sacocho опубликовал в Twitter свое новейшее творение – котопылесос, который очень быстро стал популярным.
Результат получился весьма страшным. На видео изобретение приближается к камере и многих в этот момент не покидает неприятное чувство.
Читайте также: Для любителей черного юмора создали необычный матрас
Твит с творением японца собрал уже больше 70 тыс. лайков.
– Его зовут Барум, и это котенок, которому еще нет и года, – рассказал Sacocho о смеси кота и пылесоса.
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