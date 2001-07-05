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Раздел: Курьезы  
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Японец насмешил весь мир, «скрестив» кота с пылесосом

Японец насмешил весь мир, «скрестив» кота с пылесосомТакого вы еще не видели.

Житель Японии решил “скрестить” кота и робопылесос. Страшный результат в мгновение стал звездой сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.

Японский пользователь Sacocho опубликовал в Twitter свое новейшее творение – котопылесос, который очень быстро стал популярным.

Результат получился весьма страшным. На видео изобретение приближается к камере и многих в этот момент не покидает неприятное чувство.

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Твит с творением японца собрал уже больше 70 тыс. лайков.

– Его зовут Барум, и это котенок, которому еще нет и года, – рассказал Sacocho о смеси кота и пылесоса.

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 Теги: кот, пылесос

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Сегодня, 15:02 » Автор: Анна Мартынова
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