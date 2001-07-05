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Раздел: Курьезы  
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«Не дошел до Лондона»: боевик, спящий под лавочкой, насмешил Сеть

«Не дошел до Лондона»: боевик, спящий под лавочкой, насмешил СетьФотография вызвала волну насмешек.

Кто-то из жителей оккупированного Донецка выложил в интернет фото боевика «ДНР», валяющегося под лавкой в пьяном виде, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

Автор фото написал под снимком: «Когда освобождал-освобождал и устал. Донецк».

Под данным постом другие пользователи пишут:

«Приуныл»

«Когда Рейкьявик взял))))»

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«Не дошел до Лондона»

«За печень держится».

«Не дошел до Лондона»: боевик, спящий под лавочкой, насмешил Сеть
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 Теги: боевик, прикол

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Сегодня, 16:52 » Автор: Анна Мартынова
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