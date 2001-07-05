Раздел: Курьезы
«Не дошел до Лондона»: боевик, спящий под лавочкой, насмешил Сеть
Фотография вызвала волну насмешек.
Кто-то из жителей оккупированного Донецка выложил в интернет фото боевика «ДНР», валяющегося под лавкой в пьяном виде, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Автор фото написал под снимком: «Когда освобождал-освобождал и устал. Донецк».
Под данным постом другие пользователи пишут:
«Приуныл»
«Когда Рейкьявик взял))))»
Читайте также: Сеть насмешил «помятый» боевик «ДНР»
«Не дошел до Лондона»
«За печень держится».
Кто-то из жителей оккупированного Донецка выложил в интернет фото боевика «ДНР», валяющегося под лавкой в пьяном виде, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Автор фото написал под снимком: «Когда освобождал-освобождал и устал. Донецк».
Под данным постом другие пользователи пишут:
«Приуныл»
«Когда Рейкьявик взял))))»
Читайте также: Сеть насмешил «помятый» боевик «ДНР»
«Не дошел до Лондона»
«За печень держится».
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