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Раздел: Курьезы  
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Вот это «добыча»: в России горе-воришки украли вместо iPhone пустые коробки

Вот это «добыча»: в России горе-воришки украли вместо iPhone пустые коробки Это был явно не их день.

Неизвестные в Уфе напали на салон сотовой связи и за 30 секунд украли оттуда 14 коробок из-под iPhone, передает Хроника.инфо со ссылкой на oligarh.media.

Как отмечается, сообщение на пульт дежурного поступило от сотрудников ЧОП. Полиция приехала и увидела разбитую дверь. Внутри были разбитые витрины, весь товар в магазине отсутствовал. Для проведения следствия на место происшествия приехали криминалисты.

Они начали оценку ущерба, после которой… попадали со смеху. Оказалось, что горе-преступники украли с полок не сами гаджеты, а всего лишь коробки из-под них. Скорее всего, воры решили, что телефоны находятся внутри упаковок и даже не стали проверять их наличие, похитив коробки за 30 секунд.

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В настоящее время по факту преступления возбуждено уголовное дело, ведется поиск похитителей.

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 Теги: iPhone, вор

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Сегодня, 18:10 » Автор: Анна Мартынова
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