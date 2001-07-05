Вот это «добыча»: в России горе-воришки украли вместо iPhone пустые коробки

Это был явно не их день.



Неизвестные в Уфе напали на салон сотовой связи и за 30 секунд украли оттуда 14 коробок из-под iPhone, передает



Как отмечается, сообщение на пульт дежурного поступило от сотрудников ЧОП. Полиция приехала и увидела разбитую дверь. Внутри были разбитые витрины, весь товар в магазине отсутствовал. Для проведения следствия на место происшествия приехали криминалисты.



Они начали оценку ущерба, после которой… попадали со смеху. Оказалось, что горе-преступники украли с полок не сами гаджеты, а всего лишь коробки из-под них. Скорее всего, воры решили, что телефоны находятся внутри упаковок и даже не стали проверять их наличие, похитив коробки за 30 секунд.



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В настоящее время по факту преступления возбуждено уголовное дело, ведется поиск похитителей.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Неизвестные в Уфе напали на салон сотовой связи и за 30 секунд украли оттуда 14 коробок из-под iPhone, передает Хроника.инфо со ссылкой на oligarh.media Как отмечается, сообщение на пульт дежурного поступило от сотрудников ЧОП. Полиция приехала и увидела разбитую дверь. Внутри были разбитые витрины, весь товар в магазине отсутствовал. Для проведения следствия на место происшествия приехали криминалисты.Они начали оценку ущерба, после которой… попадали со смеху. Оказалось, что горе-преступники украли с полок не сами гаджеты, а всего лишь коробки из-под них. Скорее всего, воры решили, что телефоны находятся внутри упаковок и даже не стали проверять их наличие, похитив коробки за 30 секунд.В настоящее время по факту преступления возбуждено уголовное дело, ведется поиск похитителей.



