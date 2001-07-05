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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах

Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местахОт них можно ждать что угодно.

Коты - существа странные, поэтому и места для отдыха они выбирают необычные, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

В доме, на улице, в транспорте, на учебе - кошек можно встретить повсюду. Они доберутся даже в самые неожиданные места.

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Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
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 Теги: коты, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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