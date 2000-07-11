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Раздел: Курьезы  
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Смешные сообщения от «гуру пикапа»

Смешные сообщения от «гуру пикапа»Зато с юмором у них все отлично.

С расцветом интернета и современных технологий знакомство по переписке стало обычным делом. Но, чтобы завести разговор, некоторые люди проявляют чересчур изощренную фантазию и смекалку. Например, сочиняют стихи или пишут от лица животных. С вами когда-нибудь знакомились с помощью шкафа? Нет? Тогда смотрите, как это делается, передает Хроника.инфо со ссылкой на adme.

Пользователи сети поделились нелепыми подкатами, которые насмешили их, а мы выбрали для вас самое свежее и креативное.

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Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
Смешные сообщения от «гуру пикапа»
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 Теги: смс, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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