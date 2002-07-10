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Раздел: Курьезы  
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Китаец насмешил забавным способом тушения пылающего авто

Китаец насмешил забавным способом тушения пылающего автоЕму на помощь пришел охранник.

Очередной сюжет на тему «эти смешные китайцы»: как пассажир легковушки пытался погасить пламя в моторном отсеке, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua.

Курьезный случай произошел на днях в городе Цзямусы (провинция Хэйлунцзян), сообщает New York Post. Автомобиль на парковке перед больницей вспыхнул, когда в него сели три человека. Один из пассажиров бросился к горящему капоту и принялся дуть на огонь. Несмотря на его усилия, машина продолжила гореть.

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В итоге пламя потушил охранник больницы, прибежавший на место происшествия с огнетушителем. Причина возгорания не уточняется.

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 Теги: китаец, авто

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Сегодня, 11:56 » Автор: Анна Мартынова
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