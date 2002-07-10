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Скандал с хорватскими футболистами и FIFA высмеяли меткой карикатурой

Скандал с хорватскими футболистами и FIFA высмеяли меткой карикатуройРабота украинского художника.

В сети появилась яркая карикатура, посвященная флешмобу украинцев в Facebook в поддержку хорватского футболиста Домагоя Виды, которого раскритиковали за приветствие "Слава Украине". Кроме того, в ней зашифровано послание ФИФА, подозреваемой в коррупционных связях с Россией, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Автором рисунка стал украинский художник Андрей Петренко. Своей новой работой он поделился на странице проекта kЕ? В Twitter.

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"За сколько сребреников Путин купил ФИФА?" — коротко подписал он иллюстрацию.

Скандал с хорватскими футболистами и FIFA высмеяли меткой карикатурой
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 Теги: скандал, Вида

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Сегодня, 13:31 » Автор: Анна Мартынова
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