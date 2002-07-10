Раздел: Курьезы
Скандал с хорватскими футболистами и FIFA высмеяли меткой карикатурой
Работа украинского художника.
В сети появилась яркая карикатура, посвященная флешмобу украинцев в Facebook в поддержку хорватского футболиста Домагоя Виды, которого раскритиковали за приветствие "Слава Украине". Кроме того, в ней зашифровано послание ФИФА, подозреваемой в коррупционных связях с Россией, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Автором рисунка стал украинский художник Андрей Петренко. Своей новой работой он поделился на странице проекта kЕ? В Twitter.
Читайте также: Главаря «ДНР» высмеяли меткой карикатурой
"За сколько сребреников Путин купил ФИФА?" — коротко подписал он иллюстрацию.
В сети появилась яркая карикатура, посвященная флешмобу украинцев в Facebook в поддержку хорватского футболиста Домагоя Виды, которого раскритиковали за приветствие "Слава Украине". Кроме того, в ней зашифровано послание ФИФА, подозреваемой в коррупционных связях с Россией, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Автором рисунка стал украинский художник Андрей Петренко. Своей новой работой он поделился на странице проекта kЕ? В Twitter.
Читайте также: Главаря «ДНР» высмеяли меткой карикатурой
"За сколько сребреников Путин купил ФИФА?" — коротко подписал он иллюстрацию.
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