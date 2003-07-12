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Прощай, рекорд: обладатель самых длинных в мире ногтей отрезал их на камеру

Прощай, рекорд: обладатель самых длинных в мире ногтей отрезал их на камеруНогти попадут в музей.

Мужчина с самыми длинными ногтями на Земле – 82-летний индус Шридхар Чиллал – решил расстаться с обузой, сделавшей его знаменитым. В сети появилось видео, как мужчине спиливают двухметровые ногти, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.

Индус по имени Шридхар Чиллал отращивал ногти на левой руке с 1952 года.

Благодаря этому он попал в Книгу рекордов Гиннеса как мужчина с самыми длинными ногтями на Земле.

Длина самого большого ногтя Шридхара составляет 197 сантиметров.

С годами вес и длина ногтей не давали Шридхару нормально ходить, пальцы болели и был постоянный риск попадания инфекции.

Хотя это не мешало мужчине стать фотографом.

11 июля Шридхар Чиллал решил спилить двухметровые ногти. Их выставят в музее Ripley’s Believe It Or Not, расположенном в Нью-Йорке.

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К слову, женщиной с самыми длинными в мире ногтями является американка Аянна Уильямс. Длина ее ногтей составляет почти 6 метров.

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 Теги: ногти, рекорд

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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