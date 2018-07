Прощай, рекорд: обладатель самых длинных в мире ногтей отрезал их на камеру

Мужчина с самыми длинными ногтями на Земле – 82-летний индус Шридхар Чиллал – решил расстаться с обузой, сделавшей его знаменитым. В сети появилось видео, как мужчине спиливают двухметровые ногти, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua Индус по имени Шридхар Чиллал отращивал ногти на левой руке с 1952 года.Благодаря этому он попал в Книгу рекордов Гиннеса как мужчина с самыми длинными ногтями на Земле.Длина самого большого ногтя Шридхара составляет 197 сантиметров.С годами вес и длина ногтей не давали Шридхару нормально ходить, пальцы болели и был постоянный риск попадания инфекции.Хотя это не мешало мужчине стать фотографом.11 июля Шридхар Чиллал решил спилить двухметровые ногти. Их выставят в музее Ripley’s Believe It Or Not, расположенном в Нью-Йорке.К слову, женщиной с самыми длинными в мире ногтями является американка Аянна Уильямс. Длина ее ногтей составляет почти 6 метров.