Раздел: Курьезы
Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
Им пора сменить парикмахера.
Снимки людей, решившихся сделать не совсем обычные прически. Эти люди решили поэкспериментировать со своей внешностью, но выбрали не самые подходящие для себя прически. Далеко не каждый решится сделать у себя на голове нечто похожее. Результаты превзошли все их ожидания! Слабонервным не смотреть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Снимки людей, решившихся сделать не совсем обычные прически. Эти люди решили поэкспериментировать со своей внешностью, но выбрали не самые подходящие для себя прически. Далеко не каждый решится сделать у себя на голове нечто похожее. Результаты превзошли все их ожидания! Слабонервным не смотреть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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