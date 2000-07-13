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Раздел: Курьезы  
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Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота

Нелепые прически, способные вызвать приступ хохотаИм пора сменить парикмахера.

Снимки людей, решившихся сделать не совсем обычные прически. Эти люди решили поэкспериментировать со своей внешностью, но выбрали не самые подходящие для себя прически. Далеко не каждый решится сделать у себя на голове нечто похожее. Результаты превзошли все их ожидания! Слабонервным не смотреть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
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 Теги: прически, юмор

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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