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Раздел: Курьезы  
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«Тактические шпильки»: Сеть насмешила женщина-боевик на каблуках

«Тактические шпильки»: Сеть насмешила женщина-боевик на каблукахОх уж эта мода.

Появилось фото странной моды во временно оккупированном Донецке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующее фото опубликовано в Twitter-аккаунте Залишенець Донецький.

"Вояка на каблуках. Обережно! На вулицях "Альпачэнкі". #Донецьк", - говорится в подписи к фото.

На снимках можно увидеть девушку в форме боевиков незаконных вооруженных формирований, которая шагает по улицам оккупированного города не в берцах, а на каблуках.

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"А это уже домой с работы идет…", "Тактические шпильки. Сразу видно", - пишут в комментариях.

«Тактические шпильки»: Сеть насмешила женщина-боевик на каблуках
«Тактические шпильки»: Сеть насмешила женщина-боевик на каблуках



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 Теги: боевики, каблуки

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Сегодня, 09:49 » Автор: Анна Мартынова
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