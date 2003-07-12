Раздел: Курьезы
В соцсетях высмеяли нелепое название «советского» йогурта
Комментаторы вспомнили свое советское детство.
Украинцев развеселило название йогурта Советские традиции, поскольку в СССР йогурта отродясь не было, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее фото опубликовал VASILY MAXIMOV в Twitter.
"Йогурт под брендом "Советские традиции" упускает из виду одну незначительную деталь: в совке не было йогурта и никто даже слова такого не знал", - пишет автор.
Читайте также: Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой
"Мне повезло в первый раз попробовать импортный йогурт фирмы danon (мы тогда еще не знали слова йогурт и просто называли их просто данонами) ребенком, еще в 70-х. для меня это было самым вкусным лакомством, которое я пробовал на тот момент", "Был не йогурт, а фруктовый кефир. Гадость редкая", - добавляют в комментариях.
Украинцев развеселило название йогурта Советские традиции, поскольку в СССР йогурта отродясь не было, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее фото опубликовал VASILY MAXIMOV в Twitter.
"Йогурт под брендом "Советские традиции" упускает из виду одну незначительную деталь: в совке не было йогурта и никто даже слова такого не знал", - пишет автор.
Читайте также: Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой
"Мне повезло в первый раз попробовать импортный йогурт фирмы danon (мы тогда еще не знали слова йогурт и просто называли их просто данонами) ребенком, еще в 70-х. для меня это было самым вкусным лакомством, которое я пробовал на тот момент", "Был не йогурт, а фруктовый кефир. Гадость редкая", - добавляют в комментариях.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1694
0
Также советуем посмотреть
- «Диверсанта» Панова приговорили в Крыму к 8 годам колонии строгого режима
- В соцсетях высмеяли нелепое название «советского» йогурта
- «Тактические шпильки»: Сеть насмешила женщина-боевик на каблуках
- На Донбассе снова растет интенсивность обстрелов
- Украинские военные забавно потроллили боевиков «ДНР»
- Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
- Случайные кадры, сделанные за секунду до «катастрофы»
- Прощай, рекорд: обладатель самых длинных в мире ногтей отрезал их на камеру
- Лучше бы санкций не было: в Бельгии рассказали, когда санкции с РФ могут снять
- Сельский «гламур» в подборке уморительных фоток
- Порошенко напомнил в НАТО о Будапештском меморандуме
- Прикольные фотки людей, для которых «пятница 13-е» уже наступила
- Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
- «Больше так не делай»: самые смешные заявления Трампа на саммите НАТО
- Хорватские футболисты на радостях «уронили» фотографа
- Есть ли у Украины будущее без транша МВФ
- Эксперимент установил предварительную причину взрыва миномета Молот
- Про професійну доброчесність
- Поющая собака покорила судей талант-шоу
- Каждый третий украинец высказался за замораживание конфликта на Донбассе
- Українці, підтримаємо хорватів
- В Канаде девушка перепутала Nissan с Infinity и случайно угнала авто
- Яким чином повернути українців окупованих територій
- Народные гуляния в «ДНР» подняли на смех
- Полякам не обійтися без українців
- «Протестные настроения» в РФ изобразили на новой карикатуре
- Польща – Україна: деякі роздуми
- Сеть насмешило «нежное» фото Путина на Валааме
- Почему Кремль боится слогана «Слава Украине»
- «Евробляхеры» и дождь
Оставьте свой комментарий