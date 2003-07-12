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Раздел: Курьезы  
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В соцсетях высмеяли нелепое название «советского» йогурта

В соцсетях высмеяли нелепое название «советского» йогуртаКомментаторы вспомнили свое советское детство.

Украинцев развеселило название йогурта Советские традиции, поскольку в СССР йогурта отродясь не было, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующее фото опубликовал VASILY MAXIMOV в Twitter.

"Йогурт под брендом "Советские традиции" упускает из виду одну незначительную деталь: в совке не было йогурта и никто даже слова такого не знал", - пишет автор.

В соцсетях высмеяли нелепое название «советского» йогурта


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"Мне повезло в первый раз попробовать импортный йогурт фирмы danon (мы тогда еще не знали слова йогурт и просто называли их просто данонами) ребенком, еще в 70-х. для меня это было самым вкусным лакомством, которое я пробовал на тот момент", "Был не йогурт, а фруктовый кефир. Гадость редкая", - добавляют в комментариях.
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 Теги: йогурт, СССР

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Сегодня, 11:10 » Автор: Анна Мартынова
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