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Раздел: Курьезы  
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Звезда Голливуда нашел сомнительный способ «потроллить» Трампа

Звезда Голливуда нашел сомнительный способ «потроллить» Трампа"Звезда" президента страдает не в первый раз.

Известный актер Джордж Лопес "помочился" на звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Лос-Анджелесе, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Во вторник, 10 мая, знаменитый артист прогулялся вдоль Аллеи славы в Голливуде и решил "потроллить" звезду Дональда Трампа.

Пообщавшись с фанатами, Джордж Лопес разыграл всех, якобы "помочился" на звезду Президента США. На самом деле актер достал бутылку и вылил воду из нее.

Смотрите видео с Лопесом на Аллее славы в Голливуде:



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Напомним, в 2016 году в США человек с кувалдой в руках разгромил звезду на то время кандидата в президенты США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде. Он заявил, что таким образом он поддерживает 11 женщин, которые обвиняют Дональда Трампа в сексуальных домогательствах.
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 Теги: Трамп, прикол

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Сегодня, 14:27 » Автор: Анна Мартынова
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