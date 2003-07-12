Раздел: Курьезы
Звезда Голливуда нашел сомнительный способ «потроллить» Трампа
"Звезда" президента страдает не в первый раз.
Известный актер Джордж Лопес "помочился" на звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Лос-Анджелесе, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Во вторник, 10 мая, знаменитый артист прогулялся вдоль Аллеи славы в Голливуде и решил "потроллить" звезду Дональда Трампа.
Пообщавшись с фанатами, Джордж Лопес разыграл всех, якобы "помочился" на звезду Президента США. На самом деле актер достал бутылку и вылил воду из нее.
Смотрите видео с Лопесом на Аллее славы в Голливуде:
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Напомним, в 2016 году в США человек с кувалдой в руках разгромил звезду на то время кандидата в президенты США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде. Он заявил, что таким образом он поддерживает 11 женщин, которые обвиняют Дональда Трампа в сексуальных домогательствах.
Известный актер Джордж Лопес "помочился" на звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Лос-Анджелесе, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Во вторник, 10 мая, знаменитый артист прогулялся вдоль Аллеи славы в Голливуде и решил "потроллить" звезду Дональда Трампа.
Пообщавшись с фанатами, Джордж Лопес разыграл всех, якобы "помочился" на звезду Президента США. На самом деле актер достал бутылку и вылил воду из нее.
Смотрите видео с Лопесом на Аллее славы в Голливуде:
Читайте также: Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой
Напомним, в 2016 году в США человек с кувалдой в руках разгромил звезду на то время кандидата в президенты США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде. Он заявил, что таким образом он поддерживает 11 женщин, которые обвиняют Дональда Трампа в сексуальных домогательствах.
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