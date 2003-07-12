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Раздел: Курьезы  
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Россиянка, ворующая «Неймара» насмешила Сеть

Россиянка, ворующая «Неймара» насмешила СетьЗачем ей понадобился футболист - неизвестно.

Забавный случай произошел в Череповце: одна из жительниц российского города, выйдя из магазина, подошла к ростовой фигуре футболиста сборной Бразилии Неймара, но вместо традиционной в таких случаях фотографии… взяла фигуру под мышку и быстрым шагом удалилась, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

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Отмечу, что в Череповце матчи ЧМ-2018 не проводились (до ближайшего города, принимавшего поединки мундиаля, почти 500 километров), поэтому женщина, видимо, хоть таким образом решила стать причастной к столь значимому спортивному событию.



Россиянка, ворующая «Неймара» насмешила Сеть
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 Теги: Неймар, видео

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Сегодня, 16:13 » Автор: Анна Мартынова
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