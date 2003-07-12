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Раздел: Курьезы  
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Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертовКак это все знакомо.

Вы больше любите сидеть дома и общаться только с самыми близкими друзьями, а не ходить по вечеринкам и находиться в толпе? В мире немало людей чувствуют себя так же, поэтому появляется уйма изобретений и шуток, которые можно оправдать большим количеством интровертов вокруг, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы подобрали для вас 20 примеров того, как интроверты пытаются сделать свою жизнь более легкой.

20. Лавочки-стулья, сидя на которых случайно не столкнешься взглядом с незнакомцем

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов


19. Рабочее место интроверта

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов


«Не беспокоить! Сегодня работаю в очень жестком графике. Исключения допустимы только в случае чрезвычайных ситуаций. Список таких ситуаций:

1. Вы в огне, и я единственный, кто может вытащить вас из него?

2. Я нахожусь посреди пожара и не осознаю этого?

3. Произошло второе пришествие?

Часто задаваемые вопросы:

В: Как дела? О: Хорошо.

В: Над чем работаешь? О: Над всякими вещами.

В: Как поживают всякие вещи? О: См. ответ № 1.

В: Дельфины спят? О: Да, они млекопитающие, они спят.

Хорошего дня!»

18. «Я видел мини-машинки на 2 места, но интроверт-вариант на одно место вижу впервые»

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов


17. Как решать вопросы без лишних разговоров

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов


«Если в этом туалете нужно убрать, дайте карточку любому из наших сотрудников».

16. И никто не мешает наслаждаться плаванием

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов


15. Чтобы уж точно никто не подсел

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов


14. Когда не любишь людей, но на пляже отдохнуть хочется

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов


13. Если никак не получается побыть одному, в ход идет тяжелая артиллерия

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов


12. В банке тоже есть места для интровертов

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов


11. Коворкинг для одного

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов


10. Биплан, в котором нет мест для других

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов


9. Где никто не найдет

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов


8. Работа колеса в тестовом режиме — рай для интроверта

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов


7. Идеальный отдых — никого рядом, бассейн, гамак

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов


6. Тротуар для мизантропа

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов


5. Самое любимое сиденье в метро

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов


4. Кондуктор решил отдохнуть от людей

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов


3. Чтобы есть в полном одиночестве, даже если заставил себя выйти из дома

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов


2. А если хочется найти друзей, поможет это

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов


«Зона „Подружись с незнакомцем“.

Посмотрите друг на друга.

Скажите „Привет“, нажмите, чтобы высказать предложения.

Больше не незнакомцы».

Читайте также: Необычные подземные дома для настоящих интровертов. Фото

1. И бонус, который поймет каждый интроверт!

Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов
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 Теги: лайфхаки, интроверты

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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