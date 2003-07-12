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Раздел: Курьезы  
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Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками

Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадкамиОни умеют удивлять.

Бывает, что странное поведение четвероногих объяснить невозможно, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Собаки порой решают, что они - совсем не собаки, и ведут себя несколько непонятно.

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Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
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 Теги: собаки, приколы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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