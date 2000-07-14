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Раздел: Курьезы  
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События на заднем плане делают эти фотки очень смешными

События на заднем плане делают эти фотки очень смешнымиПять минут отличного настроения.

Бывает так, что задний план оказывается куда интереснее, чем само фото. Случается это по разным причинам, но в основном из-за случайно или намеренно запечатленных людей или событий. Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку снимков, которые относятся именно к этой категории, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
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 Теги: задний план, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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