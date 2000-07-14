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Раздел: Курьезы  
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"Тачка для победы": в сети хохочут над фото с Путиным в Крыму

"Тачка для победы": в сети хохочут над фото с Путиным в КрымуВ Симферополе обнаружили поклонника Путина.

В сети высмеяли фотографии автомобиля в оккупированном РФ Крыму, на заднее стекло которого повесили портрет президента России Владимира Путина.

Соответствующее фото было опубликовано на странице в Twitter Occupy Yalta, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Отмечается, что поклонника Путина обнаружили в Симферополе.

"Жизнь удалась. Симферопольский скрепоносец. Качество не очень, фото было в движении", - говорится в сообщении.

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"Таких и в Алуште полно. Смешно, конечно, что у людей в мозгу, и есть ли он вообще? И еще, надпись на таких колымагах "На Берлин", а почему не на Колыму?", "Это уже клинический случай", "Интересно, задние фонари ему побили за эти картинки или давно так ездит?", "На Жигулях такие и ездят", "И где они такие тачки берут", "Багажник на веревке! Все что нужно знать про любителей х**ла!)", "Тачка для победы", - прокомментировали фото в сети.
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 Теги: Путин, курьезы

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Сегодня, 09:34 » Автор: Ирина Шевченко
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