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Очаровательный щенок-разрушитель стал новой звездой Сети

Очаровательный щенок-разрушитель стал новой звездой СетиЕго невозможно оставить дома без присмотра.

Блейз - восьмимесячный щенок американского бульдога, который живет со своими хозяевами в Северном Ланаркшире (Шотландия).

Блэйз настоящий маленький ураган, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.

За несколько месяцев жизни в доме 38-летней Келли Дэвидсон и ее сына Кэмерона он уничтожил бессчетное количество бумажных листов и рулонов туалетной бумаги, а также косметику, матрас и дорогущий диван стоимостью 2500 фунтов стерлингов (3300 долларов).

И все эти разрушения ему сходят с рук, потому что по словам его хозяйки "Блэйз такой милый, что на него просто невозможно сердиться".

Тем ни менее пресса уже обозвала этого щенка бульдога "самой разрушительной собакой Великобритании". Своей последнее дерзкое нападение пес совершил всего неделю назад, когда атаковал полосатый диванчик в гостиной и за полтора часа вытащил из него весь набивочный материал.

Келли в это время дома не было, на пару часов она вышла, чтобы сходить в парикмахерскую. Она все еще была там, когда пришедший с работы ее 19-летний сын Кэмерон прислал ей фотографии разгрома в гостиной. На полу валялась набивка дивана и разодранные подушки.

Блэйза невозможно ни на минуту оставить без присмотра. Он умудряется даже грызть стенки деревянных комодов.

Сама Келли не сильно печалится по поводу разгромов. Она признает, что все это ей не нравится, но "диван можно купить новый, а вот такую очаровательную и веселую собаку найдешь нечасто".

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При этом Блэйз не страдает от избытка энергии. Два раза в день его хорошо выгуливают и дом, в котором он живет, достаточно просторный. Но этот пес просто сам по себе в несколько раз энергичнее, чем все остальные собаки и в том другие щенки из его помета.

Очаровательный щенок-разрушитель стал новой звездой Сети
Очаровательный щенок-разрушитель стал новой звездой Сети
Очаровательный щенок-разрушитель стал новой звездой Сети
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 Теги: щенок, юмор

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Сегодня, 12:38 » Автор: Ирина Шевченко
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