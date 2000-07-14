Раздел: Курьезы
Очаровательный щенок-разрушитель стал новой звездой Сети
Его невозможно оставить дома без присмотра.
Блейз - восьмимесячный щенок американского бульдога, который живет со своими хозяевами в Северном Ланаркшире (Шотландия).
Блэйз настоящий маленький ураган, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.
За несколько месяцев жизни в доме 38-летней Келли Дэвидсон и ее сына Кэмерона он уничтожил бессчетное количество бумажных листов и рулонов туалетной бумаги, а также косметику, матрас и дорогущий диван стоимостью 2500 фунтов стерлингов (3300 долларов).
И все эти разрушения ему сходят с рук, потому что по словам его хозяйки "Блэйз такой милый, что на него просто невозможно сердиться".
Тем ни менее пресса уже обозвала этого щенка бульдога "самой разрушительной собакой Великобритании". Своей последнее дерзкое нападение пес совершил всего неделю назад, когда атаковал полосатый диванчик в гостиной и за полтора часа вытащил из него весь набивочный материал.
Келли в это время дома не было, на пару часов она вышла, чтобы сходить в парикмахерскую. Она все еще была там, когда пришедший с работы ее 19-летний сын Кэмерон прислал ей фотографии разгрома в гостиной. На полу валялась набивка дивана и разодранные подушки.
Блэйза невозможно ни на минуту оставить без присмотра. Он умудряется даже грызть стенки деревянных комодов.
Сама Келли не сильно печалится по поводу разгромов. Она признает, что все это ей не нравится, но "диван можно купить новый, а вот такую очаровательную и веселую собаку найдешь нечасто".
Читайте также: Милый щенок, крадущий тапки у отдыхающих, стал звездой Сети
При этом Блэйз не страдает от избытка энергии. Два раза в день его хорошо выгуливают и дом, в котором он живет, достаточно просторный. Но этот пес просто сам по себе в несколько раз энергичнее, чем все остальные собаки и в том другие щенки из его помета.
Блейз - восьмимесячный щенок американского бульдога, который живет со своими хозяевами в Северном Ланаркшире (Шотландия).
Блэйз настоящий маленький ураган, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.
За несколько месяцев жизни в доме 38-летней Келли Дэвидсон и ее сына Кэмерона он уничтожил бессчетное количество бумажных листов и рулонов туалетной бумаги, а также косметику, матрас и дорогущий диван стоимостью 2500 фунтов стерлингов (3300 долларов).
И все эти разрушения ему сходят с рук, потому что по словам его хозяйки "Блэйз такой милый, что на него просто невозможно сердиться".
Тем ни менее пресса уже обозвала этого щенка бульдога "самой разрушительной собакой Великобритании". Своей последнее дерзкое нападение пес совершил всего неделю назад, когда атаковал полосатый диванчик в гостиной и за полтора часа вытащил из него весь набивочный материал.
Келли в это время дома не было, на пару часов она вышла, чтобы сходить в парикмахерскую. Она все еще была там, когда пришедший с работы ее 19-летний сын Кэмерон прислал ей фотографии разгрома в гостиной. На полу валялась набивка дивана и разодранные подушки.
Блэйза невозможно ни на минуту оставить без присмотра. Он умудряется даже грызть стенки деревянных комодов.
Сама Келли не сильно печалится по поводу разгромов. Она признает, что все это ей не нравится, но "диван можно купить новый, а вот такую очаровательную и веселую собаку найдешь нечасто".
Читайте также: Милый щенок, крадущий тапки у отдыхающих, стал звездой Сети
При этом Блэйз не страдает от избытка энергии. Два раза в день его хорошо выгуливают и дом, в котором он живет, достаточно просторный. Но этот пес просто сам по себе в несколько раз энергичнее, чем все остальные собаки и в том другие щенки из его помета.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
132
0
Также советуем посмотреть
- Очаровательный щенок-разрушитель стал новой звездой Сети
- Смешные фотографии из серии "Это свадьба, детка"
- "Я у мамы мастер на все руки": свежая порция забавных фото
- "Тачка для победы": в сети хохочут над фото с Путиным в Крыму
- Сутки в ООС: 24 обстрела, ранены двое бойцов ВСУ
- События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
- Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
- Зажигаем: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
- Нелепые жизненные проблемы, с которыми сталкивался каждый
- Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов
- Умора: дизайнер составил алфавит из симуляций Неймара
- В Николаеве парень прожил четыре дня с трупом своей матери
- Предстоящую встречу Трампа и Путина изобразили в меткой карикатуре
- Россиянка, ворующая «Неймара» насмешила Сеть
- Наев рассказал, сколько получают украинские бойцы за службу на передовой
- Балуху отказали в условно-досрочном освобождении
- Оккупанты уничтожают растительный мир Крыма
- «Холопская душа»: Сеть насмешил мужчина, разрыдавшийся при виде Путина
- Звезда Голливуда нашел сомнительный способ «потроллить» Трампа
- Фанатка нашла пикантный способ «взбодрить» расстроенного Бэкхема
- В США медведь забрался в авто медсестры и оставил ее без обеда
- Спящий на саммите НАТО президент Чехии стал героем фотомемов
- Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев
- Лукашенко предложил самой красивой девушке Беларуси работу в колхозе
- «Диверсанта» Панова приговорили в Крыму к 8 годам колонии строгого режима
- В соцсетях высмеяли нелепое название «советского» йогурта
- «Тактические шпильки»: Сеть насмешила женщина-боевик на каблуках
- На Донбассе снова растет интенсивность обстрелов
- Украинские военные забавно потроллили боевиков «ДНР»
Оставьте свой комментарий