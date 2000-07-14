» » «Я еду – муж молится»: порция приколов от веселых автомобилистов
Раздел: Курьезы  
0

«Я еду – муж молится»: порция приколов от веселых автомобилистов

«Я еду – муж молится»: порция приколов от веселых автомобилистовВам наверняка знакомы эти курьезные ситуации на дороге.

У каждого автомобилиста найдется немало забавных историй, связанных с железным конем, будь то его покупка, обучение вождению, общение с дорожным патрулем или любимая жена за рулем не менее любимой машины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

В этой свежей подборке вы найдете курьезы, случившиеся в мире гудящих моторов. Они наверняка напомнят вам те смешные моменты, которые случались на дороге с вами или вашими знакомыми.

Читайте также: «Суровые кроты Челябинска» и другие «улетные» приколы для хорошего настроения

Так что веселого вам просмотра и будьте внимательны за рулем!

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: юмор, приколы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:41 » Автор: Ирина Шевченко
     121
     0

Похожие новости по теме

Курьезные ситуации в свежей подборке веселых фоток Курьезные ситуации в свежей подборке веселых фоток

Юмор - наше все.

«Я еду – муж молится»: ТОП-10 приколов от веселых автомобилистов «Я еду – муж молится»: ТОП-10 приколов от веселых автомобилистов

Вам наверняка знакомы эти курьезные ситуации на дороге.

«Суровые кроты Челябинска» и другие «улетные» приколы для хорошего настроения «Суровые кроты Челябинска» и другие «улетные» приколы для хорошего настроения

Заряжаемся вечерним позитивом.

«Когда девушка за рулем»: свежая подборка «улетных» автоприколов «Когда девушка за рулем»: свежая подборка «улетных» автоприколов

Новые хохмы от заядлых автолюбителей.

«Не пей за рулем – прольешь!»: «улетные» автоприколы, которые вас развеселят «Не пей за рулем – прольешь!»: «улетные» автоприколы, которые вас развеселят

Свежая порция автомобильного юмора.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх