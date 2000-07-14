Раздел: Курьезы
«Я еду – муж молится»: порция приколов от веселых автомобилистов
Вам наверняка знакомы эти курьезные ситуации на дороге.
У каждого автомобилиста найдется немало забавных историй, связанных с железным конем, будь то его покупка, обучение вождению, общение с дорожным патрулем или любимая жена за рулем не менее любимой машины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
В этой свежей подборке вы найдете курьезы, случившиеся в мире гудящих моторов. Они наверняка напомнят вам те смешные моменты, которые случались на дороге с вами или вашими знакомыми.
Читайте также: «Суровые кроты Челябинска» и другие «улетные» приколы для хорошего настроения
Так что веселого вам просмотра и будьте внимательны за рулем!
У каждого автомобилиста найдется немало забавных историй, связанных с железным конем, будь то его покупка, обучение вождению, общение с дорожным патрулем или любимая жена за рулем не менее любимой машины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
В этой свежей подборке вы найдете курьезы, случившиеся в мире гудящих моторов. Они наверняка напомнят вам те смешные моменты, которые случались на дороге с вами или вашими знакомыми.
Читайте также: «Суровые кроты Челябинска» и другие «улетные» приколы для хорошего настроения
Так что веселого вам просмотра и будьте внимательны за рулем!
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