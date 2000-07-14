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Раздел: Курьезы  
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"Шоб вы были мне здоровы": забавные анекдоты от настоящих одесситов

"Шоб вы были мне здоровы": забавные анекдоты от настоящих одесситовТак шутить умеют только в этом городе!

Одесса – это неиссякаемый источник юмора. Здешние жители обладают особым мировоззрением.

Они способны отнестись с юмором к любой жизненной ситуации, и превратить обычный житейский разговор в первоклассную шутку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на anekdotnow.

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Одесские анекдоты никогда не надоедают, потому что они буквально пропитаны особым колоритом этого выдающегося города.

Еврей плачет над могилой:
— Ой-вей, почему же ты так рано умер? На кого ты меня оставил?
— О ком это вы так горюете? — спрашивает кладбищенский нищий.
— О первом муже своей жены.

Сара, сколько ты весишь?
В очках — сто двадцать килограммов.
А почему в очках?
А без них я цифры не вижу.

Сёма, ты знаешь, вчера твоя Циля вишла из дома и пошла на лево!
О! Так это она пошла на работу!
А позавчера твоя Циля вышла из дома и пошла направо!
О! Это она пошла налево!

Угощенье по-одесски:
— Вам чай без какого варенья?…

В Одесском Оперном театре идёт «Евгений Онегин».
Вдруг солист запнулся и замолчал.
Весь зал и партнёры ему начинают шептать, подсказывая:
«… Куда, куда вы удалились…»
«… Куда, куда вы удалились…»
Солист:
«Ну шо: «Куда-куда»!? Я мотивчик забыл!»

В Одессе открылся новый ритуальный магазин "Shop ты сдох".
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 Теги: шутки, юмор

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Сегодня, 19:00 » Автор: Ирина Шевченко
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