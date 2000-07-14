Раздел: Курьезы
"Шоб вы были мне здоровы": забавные анекдоты от настоящих одесситов
Так шутить умеют только в этом городе!
Одесса – это неиссякаемый источник юмора. Здешние жители обладают особым мировоззрением.
Они способны отнестись с юмором к любой жизненной ситуации, и превратить обычный житейский разговор в первоклассную шутку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на anekdotnow.
Читайте также: «Я еду – муж молится»: порция приколов от веселых автомобилистов
Одесские анекдоты никогда не надоедают, потому что они буквально пропитаны особым колоритом этого выдающегося города.
Еврей плачет над могилой:
— Ой-вей, почему же ты так рано умер? На кого ты меня оставил?
— О ком это вы так горюете? — спрашивает кладбищенский нищий.
— О первом муже своей жены.
Сара, сколько ты весишь?
В очках — сто двадцать килограммов.
А почему в очках?
А без них я цифры не вижу.
Сёма, ты знаешь, вчера твоя Циля вишла из дома и пошла на лево!
О! Так это она пошла на работу!
А позавчера твоя Циля вышла из дома и пошла направо!
О! Это она пошла налево!
Угощенье по-одесски:
— Вам чай без какого варенья?…
В Одесском Оперном театре идёт «Евгений Онегин».
Вдруг солист запнулся и замолчал.
Весь зал и партнёры ему начинают шептать, подсказывая:
«… Куда, куда вы удалились…»
«… Куда, куда вы удалились…»
Солист:
«Ну шо: «Куда-куда»!? Я мотивчик забыл!»
В Одессе открылся новый ритуальный магазин "Shop ты сдох".
Одесса – это неиссякаемый источник юмора. Здешние жители обладают особым мировоззрением.
Они способны отнестись с юмором к любой жизненной ситуации, и превратить обычный житейский разговор в первоклассную шутку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на anekdotnow.
Читайте также: «Я еду – муж молится»: порция приколов от веселых автомобилистов
Одесские анекдоты никогда не надоедают, потому что они буквально пропитаны особым колоритом этого выдающегося города.
Еврей плачет над могилой:
— Ой-вей, почему же ты так рано умер? На кого ты меня оставил?
— О ком это вы так горюете? — спрашивает кладбищенский нищий.
— О первом муже своей жены.
Сара, сколько ты весишь?
В очках — сто двадцать килограммов.
А почему в очках?
А без них я цифры не вижу.
Сёма, ты знаешь, вчера твоя Циля вишла из дома и пошла на лево!
О! Так это она пошла на работу!
А позавчера твоя Циля вышла из дома и пошла направо!
О! Это она пошла налево!
Угощенье по-одесски:
— Вам чай без какого варенья?…
В Одесском Оперном театре идёт «Евгений Онегин».
Вдруг солист запнулся и замолчал.
Весь зал и партнёры ему начинают шептать, подсказывая:
«… Куда, куда вы удалились…»
«… Куда, куда вы удалились…»
Солист:
«Ну шо: «Куда-куда»!? Я мотивчик забыл!»
В Одессе открылся новый ритуальный магазин "Shop ты сдох".
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