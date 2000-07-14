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Раздел: Курьезы  
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"Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов

"Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколовЛюди с юмором, которые не обращают внимание на правила.

Правила придуманы для того, чтобы их соблюдать. Однако на свете существует немало людей, которые не любят соблюдать правила и предупреждающие знаки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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И таких "умников" немало, о чем свидетельствуют эти фото.

"Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов
"Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов
"Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов
"Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов
"Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов
"Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов
"Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов
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 Теги: юмор, приколы

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Сегодня, 20:00 » Автор: Ирина Шевченко
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