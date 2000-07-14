Раздел: Курьезы
Поющий пес покорил судей знаменитого талант-шоу
Грустная песня ретривера «порвала» жюри.
Золотистый ретривер Оскар вместе хозяйкой Пэм выступил на шоу талантов America’s Got Talent, что очень впечатлило основателя проекта Саймона Коуэлла.
Собака легко прошла в следующий тур конкурса, а его хозяйке жюри посоветовало старательнее играть на клавишах, информирует Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.
По словам Пэм, животное очень талантливо: поет, держит ноу и умеет изменять тембр пения. Девушка рассказала, что однажды начала играть и собака неожиданно запела.
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В свою очередь Коэулл отметил, что именно такого участника не хватало шоу многие годы.
Золотистый ретривер Оскар вместе хозяйкой Пэм выступил на шоу талантов America’s Got Talent, что очень впечатлило основателя проекта Саймона Коуэлла.
Собака легко прошла в следующий тур конкурса, а его хозяйке жюри посоветовало старательнее играть на клавишах, информирует Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.
По словам Пэм, животное очень талантливо: поет, держит ноу и умеет изменять тембр пения. Девушка рассказала, что однажды начала играть и собака неожиданно запела.
Читайте также: Бульдог, обожающий петь в машине, покорил Сеть
В свою очередь Коэулл отметил, что именно такого участника не хватало шоу многие годы.
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