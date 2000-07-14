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Раздел: Курьезы  
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Поющий пес покорил судей знаменитого талант-шоу

Поющий пес покорил судей знаменитого талант-шоуГрустная песня ретривера «порвала» жюри.

Золотистый ретривер Оскар вместе хозяйкой Пэм выступил на шоу талантов America’s Got Talent, что очень впечатлило основателя проекта Саймона Коуэлла.

Собака легко прошла в следующий тур конкурса, а его хозяйке жюри посоветовало старательнее играть на клавишах, информирует Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.

По словам Пэм, животное очень талантливо: поет, держит ноу и умеет изменять тембр пения. Девушка рассказала, что однажды начала играть и собака неожиданно запела.

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В свою очередь Коэулл отметил, что именно такого участника не хватало шоу многие годы.


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 Теги: собака, шоу талантов

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Сегодня, 22:00 » Автор: Ирина Шевченко
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