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Раздел: Курьезы  
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Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизни

Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизниБудьте на позитиве всегда и везде.

Поднимите себе настроение, почитайте смешные короткие анекдоты на красочных открытках.

Мы предлагаем вам возможность забыть о проблемах с помощью юмора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизни
Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизни
Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизни
Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизни
Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизни
Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизни
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 Теги: юмор, анекдоты

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Сегодня, 23:00 » Автор: Ирина Шевченко
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