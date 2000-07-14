Раздел: Курьезы
Юмор по-одесски: веселые анекдоты для отличного настроения
Рецепт счастливой жизни по-одесски.
Всем известно, что одесситы — народ крайне жизнелюбивый. Они не теряют самообладание и чувство юмора, даже если что-то идет не так, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на anekdotnow.
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Мы предлагаем поучиться этому ценному навыку у жителей знаменитого города.
- Откуда появилось слово таможня?
- Та одесситы придумали.
- Как?
- Даешь взятку на границе,а потом : - ну шо, можно провезти товар? А тебе отвечают: «Та можно».
Обед в одесской семье. Мама дает сыну кусок пирога.
— Мама, я хочу два кусочка.
— Ой Моня,я тебя умоляю, не отвлекай мамочку. Таки возьми нож и разрежь кусок на два.
На одесском рынке:
- Скажите, чем вы кормили свою курицу?
- А зачем это вам?
- Я тоже хотела бы так похудеть.
Одесса, тихий дворик, в окне скучающий Семен. Он обращается к прохожему:
— Жора, таки вы куда?
— Да не, я домой!
В Одессе, в очеpеди:
- Hе чихайте на меня! Вы pаспpостраняете инфекцию!
- Я на вас pаспpостpаняю инфекцию?! Я на вас pаспростpаняю инфекцию?! Да я чихать на вас хотел!..
В одесской семье:
- Изя, как ты мог подумать, не посоветовавшись?!
Всем известно, что одесситы — народ крайне жизнелюбивый. Они не теряют самообладание и чувство юмора, даже если что-то идет не так, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на anekdotnow.
Читайте также: Как сегодня выглядят звезды боевиков 90-х. Фото
Мы предлагаем поучиться этому ценному навыку у жителей знаменитого города.
- Откуда появилось слово таможня?
- Та одесситы придумали.
- Как?
- Даешь взятку на границе,а потом : - ну шо, можно провезти товар? А тебе отвечают: «Та можно».
Обед в одесской семье. Мама дает сыну кусок пирога.
— Мама, я хочу два кусочка.
— Ой Моня,я тебя умоляю, не отвлекай мамочку. Таки возьми нож и разрежь кусок на два.
На одесском рынке:
- Скажите, чем вы кормили свою курицу?
- А зачем это вам?
- Я тоже хотела бы так похудеть.
Одесса, тихий дворик, в окне скучающий Семен. Он обращается к прохожему:
— Жора, таки вы куда?
— Да не, я домой!
В Одессе, в очеpеди:
- Hе чихайте на меня! Вы pаспpостраняете инфекцию!
- Я на вас pаспpостpаняю инфекцию?! Я на вас pаспростpаняю инфекцию?! Да я чихать на вас хотел!..
В одесской семье:
- Изя, как ты мог подумать, не посоветовавшись?!
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