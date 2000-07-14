Вот это «аншлаг»: в Сети высмеяли концерт российских звезд в «ДНР»

Пользователей Сети концерт не впечатлил.



В "ДНР" 14 июля состоялся концерт российских артистов Иракли, Жасмин и Арсения Бородина, передает



Мероприятие было организовало "председателем народного совета ДНР" Денисом Пушилиным ко Дню металлурга.



Как видно по опубликованным террористами кадрам, на концерт российских звезд собралось довольно немного людей, а к вечеру, когда на Донецк обрушился сильный ливень, зрителей стало еще меньше.



Читайте также: Пользователи Сети высмеяли очередной "прокол" российских СМИ



"Кстати, о дожде. В дырляндии пытались сделать праздник: Пушилин привез второсортных кацапских артистов Жасмин и Иракли. Вот такой "аншлаг" был. Бабушки с зонтиками", - посмеялся блогер "Залишенець Донецький" в Twitter.















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В "ДНР" 14 июля состоялся концерт российских артистов Иракли, Жасмин и Арсения Бородина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель Мероприятие было организовало "председателем народного совета ДНР" Денисом Пушилиным ко Дню металлурга.Как видно по опубликованным террористами кадрам, на концерт российских звезд собралось довольно немного людей, а к вечеру, когда на Донецк обрушился сильный ливень, зрителей стало еще меньше."Кстати, о дожде. В дырляндии пытались сделать праздник: Пушилин привез второсортных кацапских артистов Жасмин и Иракли. Вот такой "аншлаг" был. Бабушки с зонтиками", - посмеялся блогер "Залишенець Донецький" в Twitter.



