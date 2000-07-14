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Раздел: Курьезы  
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В Сети показали, как должна выглядеть церемония закрытия ЧМ-2018: меткая фотожаба

В Сети показали, как должна выглядеть церемония закрытия ЧМ-2018: меткая фотожабаБлогер вспомнил о Сенцове.

Церемония закрытия ЧМ-2018 состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве перед началом финального матча турнира, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии, передает Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua.

Режиссёр-постановщик мероприятия сообщил, что оно будет посвящено болельщикам. А тем временем, пользователи сети придумали свой сценарий закрытия чемпионата мира по футболу.

В сети появилась фотожаба с изображение президента РФ Владимира Путина в Лабытнанги, где удерживается украинский политзаключенный Олег Сенцов. Российскому лидеру "вручают" одежду с оскорбляющей надписью.

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Соответствующий рисунок на своей странице в Facebook разместил Alex Vitauskas.

"Так должна выглядеть церемония закрытия ЧМ-2018 в России", - написал он.

В Сети показали, как должна выглядеть церемония закрытия ЧМ-2018: меткая фотожаба
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 Теги: фотожаба, ЧМ-2018

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Сегодня, 12:53 » Автор: Анна Мартынова
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