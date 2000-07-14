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Раздел: Курьезы  
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Кому повезет: в Германии места на кладбище разыграют в лотерею

Кому повезет: в Германии места на кладбище разыграют в лотереюВ розыгрыше поучаствуют 280 человек.

Власти небольшого немецкого города Берхтесгаден разыграют в лотерею среди местных жителей места на старинном кладбище. Они выделили для этого 200 свободных участков, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

Отмечается, что погост XVII века пользуется большим спросом, но в течение многих лет городская администрация была вынуждена отказывать желающим приобрести участки, так как их оставалось мало.

Лотерею власти решили провести с целью предоставить всем равные шансы на кладбищенское место.

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Как добавляет телеканал, заявку на участие в розыгрыше подали около 280 горожан. Всего в общине Берхтесгаден проживает примерно 7,5 тысяч человек.
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 Теги: Германия, лотерея

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Сегодня, 14:49 » Автор: Анна Мартынова
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