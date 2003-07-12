» » Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
Раздел: Курьезы  
0

Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи

Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледиО них часто слагают анекдоты.

Многие смеются над дамами за рулем, что, мол, они как обезьяны с гранатами - никогда не знаешь, в какую сторону поедут. Статистика гласит, что аварий среди женщин-водителей гораздо меньше, чем среди мужчин, но глядя на нашу сегодняшнюю фотоподборку, начинаешь в этом сомневаться, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Читайте также: Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь девушки

Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: автоледи, приколы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
     604
     0

Похожие новости по теме

Прикольные ситуации, в которые могли попасть лишь отчаянные «герои парковки» Прикольные ситуации, в которые могли попасть лишь отчаянные «герои парковки»

Вопиющие примеры автохамства на парковке.

Нелепые ситуации, в которые могли попасть лишь не самые умные люди Нелепые ситуации, в которые могли попасть лишь не самые умные люди

Люди, которые умом не блещут.

Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь девушки Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь девушки

Ох уж эти девушки.

Курьезные ситуации, в которые могли попасть лишь автоледи Курьезные ситуации, в которые могли попасть лишь автоледи

Вечная тема для шуток.

В эти веселые ситуации могут попасть лишь красивые девушки В эти веселые ситуации могут попасть лишь красивые девушки

Ох уж эта женская логика.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх