В Сети посмеялись над итогами ЧМ-2018 для простых россиян

Чемпионат стал отличным прикрытием для непопулярных решений.



Президент России Владимир Путин пафосно подвел итоги чемпионата мира по футболу-2018, чем вызвал бурю возмущений в интернете, передает



"Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа, рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культура, традиции нашей большой страны. Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения", — цитирует Путина ТАСС.



Россияне напоминают, что под шумок мундиаля он подписал целый ряд антинародных законов.



"НДС, возраст, бензин, тарифы...Ничего не упустил?", - спрашивают в комментариях.



Кроме того, Путин похвастался, что многие желают вернуться в Россию после окончания чемпионата.



"Знаем, что зарубежные гости, болельщики хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, и мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию максимально комфортный визовый режим", — пообещал российский лидер.



Читайте также: «Победит НАТО»: в Сети посмеялись над результатами ЧМ-2018



"Может разработаем облегченный визовый режим для русских? И так уже иностранцы живут в России лучше, чем я...", - с сарказмом отвечают россияне своему президенту.

































Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Президент России Владимир Путин пафосно подвел итоги чемпионата мира по футболу-2018, чем вызвал бурю возмущений в интернете, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com "Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа, рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культура, традиции нашей большой страны. Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения", — цитирует Путина ТАСС.Россияне напоминают, что под шумок мундиаля он подписал целый ряд антинародных законов."НДС, возраст, бензин, тарифы...Ничего не упустил?", - спрашивают в комментариях.Кроме того, Путин похвастался, что многие желают вернуться в Россию после окончания чемпионата."Знаем, что зарубежные гости, болельщики хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, и мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию максимально комфортный визовый режим", — пообещал российский лидер."Может разработаем облегченный визовый режим для русских? И так уже иностранцы живут в России лучше, чем я...", - с сарказмом отвечают россияне своему президенту.



