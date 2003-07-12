Раздел: Курьезы
В Сети посмеялись над итогами ЧМ-2018 для простых россиян
Чемпионат стал отличным прикрытием для непопулярных решений.
Президент России Владимир Путин пафосно подвел итоги чемпионата мира по футболу-2018, чем вызвал бурю возмущений в интернете, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа, рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культура, традиции нашей большой страны. Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения", — цитирует Путина ТАСС.
Россияне напоминают, что под шумок мундиаля он подписал целый ряд антинародных законов.
"НДС, возраст, бензин, тарифы...Ничего не упустил?", - спрашивают в комментариях.
Кроме того, Путин похвастался, что многие желают вернуться в Россию после окончания чемпионата.
"Знаем, что зарубежные гости, болельщики хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, и мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию максимально комфортный визовый режим", — пообещал российский лидер.
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"Может разработаем облегченный визовый режим для русских? И так уже иностранцы живут в России лучше, чем я...", - с сарказмом отвечают россияне своему президенту.
Президент России Владимир Путин пафосно подвел итоги чемпионата мира по футболу-2018, чем вызвал бурю возмущений в интернете, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа, рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культура, традиции нашей большой страны. Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения", — цитирует Путина ТАСС.
Россияне напоминают, что под шумок мундиаля он подписал целый ряд антинародных законов.
"НДС, возраст, бензин, тарифы...Ничего не упустил?", - спрашивают в комментариях.
Кроме того, Путин похвастался, что многие желают вернуться в Россию после окончания чемпионата.
"Знаем, что зарубежные гости, болельщики хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, и мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию максимально комфортный визовый режим", — пообещал российский лидер.
Читайте также: «Победит НАТО»: в Сети посмеялись над результатами ЧМ-2018
"Может разработаем облегченный визовый режим для русских? И так уже иностранцы живут в России лучше, чем я...", - с сарказмом отвечают россияне своему президенту.
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