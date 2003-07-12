Раздел: Курьезы
Веселые анекдоты для достойного окончания недели
Заряжайтесь хорошим настроением.
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.ua.
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
Если бутерброды у вас падают маслом вниз - не расстраивайтесь! У многих они падают вниз маргарином.
***
Трудовик заменяет физрука:
- Дети, берите лыжи, будем делать из них табуретки...
***
- Подсудимый, зачем пошли грабить банк?
- А он первый начал!
***
Спортсмен по прыжкам в воду забыл затянуть плавки и получил приз зрительских симпатий.
***
Задумалась - это не когда проехала свою остановку, а когда притащила с собой на работу пакет с мусором...
***
Сразу видно, что погода - женского рода. Всякие там дядьки-синоптики пытаются её спрогнозировать, а она что хочет - то и чудит!
***
- Я вчера постирала джинсы...
- И?
- Теперь у меня чистые джинсы, чистый телефон и незначительный опыт в отмывании денег…
***
Только у нас коробка от купленной вещи хранится в доме дольше, чем сама вещь.
***
- Бьет - значит любит!
- Бьет, потому что электрик ты плохой, Петрович.
Читайте также: Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов
***
- Как испортить прекрасный советский фильм?
- Сделать в наше время продолжение!
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.ua.
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
Если бутерброды у вас падают маслом вниз - не расстраивайтесь! У многих они падают вниз маргарином.
***
Трудовик заменяет физрука:
- Дети, берите лыжи, будем делать из них табуретки...
***
- Подсудимый, зачем пошли грабить банк?
- А он первый начал!
***
Спортсмен по прыжкам в воду забыл затянуть плавки и получил приз зрительских симпатий.
***
Задумалась - это не когда проехала свою остановку, а когда притащила с собой на работу пакет с мусором...
***
Сразу видно, что погода - женского рода. Всякие там дядьки-синоптики пытаются её спрогнозировать, а она что хочет - то и чудит!
***
- Я вчера постирала джинсы...
- И?
- Теперь у меня чистые джинсы, чистый телефон и незначительный опыт в отмывании денег…
***
Только у нас коробка от купленной вещи хранится в доме дольше, чем сама вещь.
***
- Бьет - значит любит!
- Бьет, потому что электрик ты плохой, Петрович.
Читайте также: Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов
***
- Как испортить прекрасный советский фильм?
- Сделать в наше время продолжение!
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