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Раздел: Курьезы  
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Веселые анекдоты для достойного окончания недели

Веселые анекдоты для достойного окончания недели Заряжайтесь хорошим настроением.

Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.ua.

Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.

Если бутерброды у вас падают маслом вниз - не расстраивайтесь! У многих они падают вниз маргарином.

***

Трудовик заменяет физрука:
- Дети, берите лыжи, будем делать из них табуретки...

***

- Подсудимый, зачем пошли грабить банк?
- А он первый начал!

***

Спортсмен по прыжкам в воду забыл затянуть плавки и получил приз зрительских симпатий.

***

Задумалась - это не когда проехала свою остановку, а когда притащила с собой на работу пакет с мусором...

***

Сразу видно, что погода - женского рода. Всякие там дядьки-синоптики пытаются её спрогнозировать, а она что хочет - то и чудит!

***

- Я вчера постирала джинсы...
- И?
- Теперь у меня чистые джинсы, чистый телефон и незначительный опыт в отмывании денег…

***

Только у нас коробка от купленной вещи хранится в доме дольше, чем сама вещь.

***

- Бьет - значит любит!
- Бьет, потому что электрик ты плохой, Петрович.

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***

- Как испортить прекрасный советский фильм?
- Сделать в наше время продолжение!
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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