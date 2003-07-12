Раздел: Курьезы
Забавные фотки мужчин, умеющих посмеяться над собой
Вот это мачо.
Мы с вами очень часто видим фотографии женщин с сайтов знакомств, от которых просто волосы на голове шевелятся, но нужно отметить, что мужчины также могут фотографироваться так, что просто поражаешься полету их фантазии. Если каждая такая женщина видит себя эдакой кошечкой соблазнительницей, то мужчины примеряют образ суровых мачо, где сила, власть и деньги должны быть продемонстрированы любой ценой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Мы с вами очень часто видим фотографии женщин с сайтов знакомств, от которых просто волосы на голове шевелятся, но нужно отметить, что мужчины также могут фотографироваться так, что просто поражаешься полету их фантазии. Если каждая такая женщина видит себя эдакой кошечкой соблазнительницей, то мужчины примеряют образ суровых мачо, где сила, власть и деньги должны быть продемонстрированы любой ценой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
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