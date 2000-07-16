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Раздел: Курьезы  
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Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно

Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайноКадры, сделанные "чудом".

Камера телефона или фотоаппарата всегда должна быть на чеку. Потому, что вокруг нас всегда что-то случается. И эти кадры обязательно нужно запечатлеть. Пересматривая их вы обязательно обеспечите себе хорошее настроение на весь день, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
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 Теги: стоп-кадр, приколы

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Вчера, 23:40 » Автор: Анна Мартынова
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