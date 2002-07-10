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Раздел: Курьезы  
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Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина

Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото ПутинаНовый повод для насмешек.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз жестко опозорился из-за собственного роста. В этот раз предметом насмешек стали его фотографии со встречи с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

На опубликованных снимках в официальном аккаунте соцсети Twitter Кремля президент России выше Грабар-Китарович, хотя на самом деле все наоборот. Согласно официально заявленным данным, рост Путина равен 170 сантиметрам (все мы знаем, что в реальности значительно ниже), а рост президента Хорватии ― 173 сантиметра.

Стоит отметить, что фотографии сразу же стали высмеивать пользователи сети. А многие комментаторы бьются в истерике от смеха. Так, юзеры заметили, что рост президентов совсем не соответствует действительности.

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"Опять на табуретку вставал?" ― шутят комментаторы. "Высокий президент, оказывается", ― отметили в социальной сети.

Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина
Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина
Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина
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 Теги: Путин, рост

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Сегодня, 11:45 » Автор: Анна Мартынова
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