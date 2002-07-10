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Раздел: Курьезы  
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Американские копы поучаствовали в забавном флешмобе

Американские копы поучаствовали в забавном флешмобеУ них с чувством юмора все отлично.

Волна танцевального флешмоба всколыхнула участки по всей территории Соединенных Штатов Америки. Американские правоохранители поют хиты энергично пританцовывая, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua

Полицейские США поют под фонограмму исполняя популярные хиты известных исполнителей. Полицейские Норфолка — штат Вирджиния, сняли любительский мюзикл с песней Uptown Funk певца Бруно Марса.

Участки полиции бросают друг другу вызовы, в частности, любители фанка призвали полицейских Сиэтла и Сент-Луиса сделать свои ролики под фонограмму.

Полицейские Винчестера создали ролик в стиле сериала "Друзья", а на Аляске, в Анкоридже, коллеги записали видео с музыкой певицы кантри Долли Партон.

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Флешмоб назвали #lipsync. Полицейские строят целые сюжеты и сценки перед началом самого танцевального видео. Так, в городке Товаменсин в Пенсильвании, сюжет начался с "ссоры" между полицейскими.






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 Теги: копы, флешмоб

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Сегодня, 13:34 » Автор: Анна Мартынова
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