» » Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
Раздел: Курьезы  
0

Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой

Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатуройЗонт нашли только для Путина.

Карикатурист Ёлкин высмеял «единственный зонт на всю Россию» у Путина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Экономические Новости.

На трибунах в день финала чемпионата мира присутствовали главы десяти стран, в том числе президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Все трое (а также президент ФИФА Джанни Инфантино) после финального свистка вышли на поле, чтобы наградить футболистов, информирует news.enovosty.com.

И тут пошел дождь! Угадайте, над кем сразу же раскрыли единственный зонт?

Через несколько минут зонты вынесли всем, но этого хватило, чтобы зрители трансляции начали шутить про особенное положение Путина и единственный зонт на всю Россию.

Читайте также: Сомнительные законы Путина высмеяли новой карикатурой

Известный карикатурист Сергей Ёлкин отреагировал на ситуацию новой карикатурой:

Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: карикатура, ЧМ-2018

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:16 » Автор: Анна Мартынова
     1376
     0

Похожие новости по теме

Сомнительные законы Путина высмеяли новой карикатурой Сомнительные законы Путина высмеяли новой карикатурой

Новая работа Сергея Елкина.

"Болезнь" Путина высмеяли яркой карикатурой

В ход пошел “отвлекающий перформанс”.

Елкин высмеял Елкин высмеял "разочарованного" Путина

Знаменитый карикатурист высмеял разочарованного Трампом Путина .

"Путин и китайские ракеты": Елкин взорвал сеть новой карикатурой

Карикатурист высмеял Россию за реакцию на китайские ракеты у границ.

Успешная Успешная "посевная": известный карикатурист высмеял Путина

Российский карикатурист Сергей Елкин посвятил свой новый рисунок избирательным кампаниям в странах Европы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх