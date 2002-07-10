Раздел: Курьезы
Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
Зонт нашли только для Путина.
Карикатурист Ёлкин высмеял «единственный зонт на всю Россию» у Путина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Экономические Новости.
На трибунах в день финала чемпионата мира присутствовали главы десяти стран, в том числе президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Все трое (а также президент ФИФА Джанни Инфантино) после финального свистка вышли на поле, чтобы наградить футболистов, информирует news.enovosty.com.
И тут пошел дождь! Угадайте, над кем сразу же раскрыли единственный зонт?
Через несколько минут зонты вынесли всем, но этого хватило, чтобы зрители трансляции начали шутить про особенное положение Путина и единственный зонт на всю Россию.
Читайте также: Сомнительные законы Путина высмеяли новой карикатурой
Известный карикатурист Сергей Ёлкин отреагировал на ситуацию новой карикатурой:
Карикатурист Ёлкин высмеял «единственный зонт на всю Россию» у Путина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Экономические Новости.
На трибунах в день финала чемпионата мира присутствовали главы десяти стран, в том числе президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Все трое (а также президент ФИФА Джанни Инфантино) после финального свистка вышли на поле, чтобы наградить футболистов, информирует news.enovosty.com.
И тут пошел дождь! Угадайте, над кем сразу же раскрыли единственный зонт?
Через несколько минут зонты вынесли всем, но этого хватило, чтобы зрители трансляции начали шутить про особенное положение Путина и единственный зонт на всю Россию.
Читайте также: Сомнительные законы Путина высмеяли новой карикатурой
Известный карикатурист Сергей Ёлкин отреагировал на ситуацию новой карикатурой:
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