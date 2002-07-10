» » Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
Раздел: Курьезы  
0

Уморительные комиксы от талантливой французской художницы

Уморительные комиксы от талантливой французской художницыКак же это знакомо.

Француженка Ари частенько попадает в нелепые бытовые ситуации, о которых потом рисует комиксы. Девушке 24 года, она живет в Париже и рисовать комиксы начала в 2017 году. Сейчас у нее почти 50 тыс. подписчиков. Помимо нее самой, на рисунках встречаются ее друзья и кот Джаспер. Ари не прочь посмеяться над своими привычками, а стиль ее рисунков запоминающийся и яркий, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Читайте также: Веселые иллюстрации от талантливой художницы

Мы думаем, что многие люди и правда иногда совершают те же маленькие глупости, что и Ари: к примеру, съедают разом все ведерко мороженого или забывают про солнцезащитный крем.

Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: комиксы, художницы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:48 » Автор: Анна Мартынова
     153
     0

Похожие новости по теме

Уморительные комиксы о «нелегкой женской судьбе» Уморительные комиксы о «нелегкой женской судьбе»

Работы иллюстратора из Люксембурга.

Веселые комиксы для девушек, умеющих посмеяться над собой Веселые комиксы для девушек, умеющих посмеяться над собой

Ох уж эти дамы.

Веселые иллюстрации от талантливой художницы Веселые иллюстрации от талантливой художницы

У нее отличное чувство юмора.

Веселые комиксы, в которых многие себя узнают Веселые комиксы, в которых многие себя узнают

Работы Дами Ли.

"Как непросто быть женщиной": уморительные комиксы

Смешные комиксы, которые поднимут настроение на целый вечер.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх