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Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети

Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей СетиИх кулинарные эксперименты не удались.

Благодаря интернету мы можем задать вопрос кому угодно. Где еще тебе ответит знаменитый британский шеф-повар, чьи рестораны в сумме удостоены 16 звезд Мишлен? Вот и пользователи твиттера решили не мешкать и предложили Гордону Рамзи оценить их блюда, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Кстати, до Рамзи таким количеством мишленовских звезд могли похвастать лишь французские шефы. Но Гордон прославился не только своими достижениями в кулинарии, но и вспыльчивым характером, а также умением рубить правду-матку безо всяких прикрас.

Мы представляем вам 14 храбрецов, которые не побоялись критики именитого шеф-повара и попросили его оценить их кулинарные эксперименты. Правда, кажется, некоторые потом об этом пожалели.

Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети


*Великолепно

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Бонус: дочь Гордона Рамзи явно унаследовала чувство юмора отца

Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети


«- Каково быть дочерью лучшего в мире шеф-повара?
— Но Джейми Оливер — не мой отец».

Как думаете, что сказал бы Гордон Рамзи про ваш первый кулинарный эксперимент?
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 Теги: Гордон Рамзи, провал

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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