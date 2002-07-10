Раздел: Курьезы
Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
Их кулинарные эксперименты не удались.
Благодаря интернету мы можем задать вопрос кому угодно. Где еще тебе ответит знаменитый британский шеф-повар, чьи рестораны в сумме удостоены 16 звезд Мишлен? Вот и пользователи твиттера решили не мешкать и предложили Гордону Рамзи оценить их блюда, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Кстати, до Рамзи таким количеством мишленовских звезд могли похвастать лишь французские шефы. Но Гордон прославился не только своими достижениями в кулинарии, но и вспыльчивым характером, а также умением рубить правду-матку безо всяких прикрас.
Мы представляем вам 14 храбрецов, которые не побоялись критики именитого шеф-повара и попросили его оценить их кулинарные эксперименты. Правда, кажется, некоторые потом об этом пожалели.
*Великолепно
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Бонус: дочь Гордона Рамзи явно унаследовала чувство юмора отца
«- Каково быть дочерью лучшего в мире шеф-повара?
— Но Джейми Оливер — не мой отец».
Как думаете, что сказал бы Гордон Рамзи про ваш первый кулинарный эксперимент?
Благодаря интернету мы можем задать вопрос кому угодно. Где еще тебе ответит знаменитый британский шеф-повар, чьи рестораны в сумме удостоены 16 звезд Мишлен? Вот и пользователи твиттера решили не мешкать и предложили Гордону Рамзи оценить их блюда, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Кстати, до Рамзи таким количеством мишленовских звезд могли похвастать лишь французские шефы. Но Гордон прославился не только своими достижениями в кулинарии, но и вспыльчивым характером, а также умением рубить правду-матку безо всяких прикрас.
Мы представляем вам 14 храбрецов, которые не побоялись критики именитого шеф-повара и попросили его оценить их кулинарные эксперименты. Правда, кажется, некоторые потом об этом пожалели.
*Великолепно
Читайте также: Провалы от людей, которым не стоило пользоваться фотошопом
Бонус: дочь Гордона Рамзи явно унаследовала чувство юмора отца
«- Каково быть дочерью лучшего в мире шеф-повара?
— Но Джейми Оливер — не мой отец».
Как думаете, что сказал бы Гордон Рамзи про ваш первый кулинарный эксперимент?
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