Раздел: Курьезы
Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
Невозможно не засмеяться.
Многие из вас ушли сегодня на работу и оставили дома в одиночестве собаку, кошку, а то и целого хорька. Считаете, что они будут терпеливо ждать вашего возвращения у двери или мирно спать? Опыт пользователей сети подсказывает: так бывает не всегда. Свидетельства или последствия тайной жизни домашних животных иногда попадают в объектив фотоаппарата и радуют не только тех, у кого более спокойные (или хитрые) питомцы, но и людей в схожей ситуации («Мой не один такой»), передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали самые разнообразные варианты того, чем могут заняться наши любимцы, когда им становится скучно одним дома.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Многие из вас ушли сегодня на работу и оставили дома в одиночестве собаку, кошку, а то и целого хорька. Считаете, что они будут терпеливо ждать вашего возвращения у двери или мирно спать? Опыт пользователей сети подсказывает: так бывает не всегда. Свидетельства или последствия тайной жизни домашних животных иногда попадают в объектив фотоаппарата и радуют не только тех, у кого более спокойные (или хитрые) питомцы, но и людей в схожей ситуации («Мой не один такой»), передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали самые разнообразные варианты того, чем могут заняться наши любимцы, когда им становится скучно одним дома.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
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