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Раздел: Курьезы  
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Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве

Смешные животные, не желающие скучать в одиночествеНевозможно не засмеяться.

Многие из вас ушли сегодня на работу и оставили дома в одиночестве собаку, кошку, а то и целого хорька. Считаете, что они будут терпеливо ждать вашего возвращения у двери или мирно спать? Опыт пользователей сети подсказывает: так бывает не всегда. Свидетельства или последствия тайной жизни домашних животных иногда попадают в объектив фотоаппарата и радуют не только тех, у кого более спокойные (или хитрые) питомцы, но и людей в схожей ситуации («Мой не один такой»), передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали самые разнообразные варианты того, чем могут заняться наши любимцы, когда им становится скучно одним дома.

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Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
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 Теги: животные, одиночество

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Вчера, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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