Раздел: Курьезы
Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком
Путин подготовился к встрече с высоким Трампом.
В сети пристыдили президента России Владимира Путина, подметив его спецобувь для встречи с главой США Дональдом Трампом, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Бурное обсуждение разгорелось под постом Sandro-Слава Украине в Twitter. Пользователи подчеркнули, что Путин пошел на хитрость из-за того, что рост Трампа составляет 190 см.
"На встречу с Трампом в Хельсинки кремлевская шмакодявка одела туфли с самым высоким каблуком. Уроду хочется предстать пред Трампом не лилипутом от горшка два вершка, а посолиднее", - пишут в сети.
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При этом на фото со встречи видно, что Путин, рост которого "варьируется" от 169 до 171 см неведомым образом действительно оказался не гораздо ниже Трампа.
В сети пристыдили президента России Владимира Путина, подметив его спецобувь для встречи с главой США Дональдом Трампом, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Бурное обсуждение разгорелось под постом Sandro-Слава Украине в Twitter. Пользователи подчеркнули, что Путин пошел на хитрость из-за того, что рост Трампа составляет 190 см.
"На встречу с Трампом в Хельсинки кремлевская шмакодявка одела туфли с самым высоким каблуком. Уроду хочется предстать пред Трампом не лилипутом от горшка два вершка, а посолиднее", - пишут в сети.
Читайте также: Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
При этом на фото со встречи видно, что Путин, рост которого "варьируется" от 169 до 171 см неведомым образом действительно оказался не гораздо ниже Трампа.
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