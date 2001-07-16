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Раздел: Курьезы  
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Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком

Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимкомПутин подготовился к встрече с высоким Трампом.

В сети пристыдили президента России Владимира Путина, подметив его спецобувь для встречи с главой США Дональдом Трампом, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Бурное обсуждение разгорелось под постом Sandro-Слава Украине в Twitter. Пользователи подчеркнули, что Путин пошел на хитрость из-за того, что рост Трампа составляет 190 см.

"На встречу с Трампом в Хельсинки кремлевская шмакодявка одела туфли с самым высоким каблуком. Уроду хочется предстать пред Трампом не лилипутом от горшка два вершка, а посолиднее", - пишут в сети.

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При этом на фото со встречи видно, что Путин, рост которого "варьируется" от 169 до 171 см неведомым образом действительно оказался не гораздо ниже Трампа.

Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком
Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком
Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком
Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком
Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком
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 Теги: Путин, каблуки

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Сегодня, 09:32 » Автор: Анна Мартынова
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