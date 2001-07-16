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Раздел: Курьезы  
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«Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил Сеть

«Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил СетьОт жены Трампа было сложно отвести взгляд.

На пресс-конференции президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки министр иностранных дел РФ Сергей Лавров смотрел на обувь супруги американского лидера Мелании Трамп, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

"Однажды в Хельсинки: Сергей Лавров и дипломатия взглядов", - подписал фото журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, который и обнародовал снимок в своем Twitter.

«Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил Сеть


То, что желтые классические туфли на высоком каблуке привлекли внимание главы МИД, понравилось не всем пользователям.

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"Дурень ноги увидел, капец, страна импотентов", "Лавров совершенно не умеет себя вести в обществе красивых женщин. Ведет себя хуже обезьяны", - пишут комментаторы.

«Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил Сеть
«Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил Сеть
«Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил Сеть
«Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил Сеть
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 Теги: Лавров, Мелания Трамп

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Сегодня, 11:02 » Автор: Анна Мартынова
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