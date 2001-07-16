Раздел: Курьезы
«Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил Сеть
От жены Трампа было сложно отвести взгляд.
На пресс-конференции президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки министр иностранных дел РФ Сергей Лавров смотрел на обувь супруги американского лидера Мелании Трамп, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
"Однажды в Хельсинки: Сергей Лавров и дипломатия взглядов", - подписал фото журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, который и обнародовал снимок в своем Twitter.
То, что желтые классические туфли на высоком каблуке привлекли внимание главы МИД, понравилось не всем пользователям.
Читайте также: Лавров насмешил Сеть нелепым заявлением
"Дурень ноги увидел, капец, страна импотентов", "Лавров совершенно не умеет себя вести в обществе красивых женщин. Ведет себя хуже обезьяны", - пишут комментаторы.
На пресс-конференции президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки министр иностранных дел РФ Сергей Лавров смотрел на обувь супруги американского лидера Мелании Трамп, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
"Однажды в Хельсинки: Сергей Лавров и дипломатия взглядов", - подписал фото журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, который и обнародовал снимок в своем Twitter.
То, что желтые классические туфли на высоком каблуке привлекли внимание главы МИД, понравилось не всем пользователям.
Читайте также: Лавров насмешил Сеть нелепым заявлением
"Дурень ноги увидел, капец, страна импотентов", "Лавров совершенно не умеет себя вести в обществе красивых женщин. Ведет себя хуже обезьяны", - пишут комментаторы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2311
0
Также советуем посмотреть
- Трое заключенных сбежали из колонии в Одессе
- Соцсети отреагировали карикатурами на встречу Трампа и Путина
- «Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил Сеть
- Все для русских туристов: Сеть насмешило фото, сделанное в турецком караоке-баре
- Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком
- Боевики 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный
- Уморительные фотки людей, родившихся «в рубашке»
- Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
- Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
- В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
- Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора
- Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
- Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным
- Прикольные анекдоты для отличного начала недели
- Медведь, пытающийся «угнать» авто, стал звездой YouTube
- Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
- Парень, уснувший в авто, стал героем смешных мемов
- Украина значительно увеличит производство ракет
- Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
- Сеть насмешила реакция Путина на Макрона
- Американские копы поучаствовали в забавном флешмобе
- Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»
- Лувр забавно поздравил французов с футбольным триумфом
- В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы
- Вор, танцующий перед ограблением, попал на камеру
- На Донбассе ликвидировали российских военных, участвовавших в захвате Крыма
- Суд начал допрос экс-начальника охраны Януковича
- Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина
- В Крыму решили орошать поля канализационными стоками
- Новый хит: как коты реагируют на приближающееся землетрясение
Оставьте свой комментарий