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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешили белки, достающие еду из кормушки в виде головы Трампа

Сеть насмешили белки, достающие еду из кормушки в виде головы ТрампаРолик набирает популярность.

Интернет покоряет видео, на котором белки достают пищу из кормушки в форме головы Трампа, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Сначала одно из животных залезает в кормушку, чтобы добыть вкусности. За ней наблюдает другая белка, которая впоследствии присоединяется к процессу. В конце концов животные получают вожделенную пищу.

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Видео получило немалую популярность на YouTube - за месяц его посмотрело более 16 тысяч человек.

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 Теги: Трамп, белки

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Сегодня, 12:38 » Автор: Анна Мартынова
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