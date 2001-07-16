Раздел: Курьезы
Сеть насмешили белки, достающие еду из кормушки в виде головы Трампа
Ролик набирает популярность.
Интернет покоряет видео, на котором белки достают пищу из кормушки в форме головы Трампа, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Сначала одно из животных залезает в кормушку, чтобы добыть вкусности. За ней наблюдает другая белка, которая впоследствии присоединяется к процессу. В конце концов животные получают вожделенную пищу.
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Видео получило немалую популярность на YouTube - за месяц его посмотрело более 16 тысяч человек.
Интернет покоряет видео, на котором белки достают пищу из кормушки в форме головы Трампа, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Сначала одно из животных залезает в кормушку, чтобы добыть вкусности. За ней наблюдает другая белка, которая впоследствии присоединяется к процессу. В конце концов животные получают вожделенную пищу.
Читайте также: Сеть насмешили портреты политиков, нарисованные на тараканах
Видео получило немалую популярность на YouTube - за месяц его посмотрело более 16 тысяч человек.
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