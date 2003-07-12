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Раздел: Курьезы  
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Российская бабушка, похожая на Трампа развеселила соцсети

Российская бабушка, похожая на Трампа развеселила соцсетиЭто не первый "двойник" Трампа.

Жители Ростова-на-Дону нашли двойника президента США Дональда Трампа. Фотографию бабушки, похожей на американского лидера, опубликовали в группе «Ростов главный» в одной из социальных сетей, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Находящуюся в автобусе женщину окрестили Трамповной.

Пользователи в шутку предположили, что «президент» едет на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и решил отказаться от лишнего пафоса. Другие посчитали, что в таком виде «Трамп» шифруется от ФСБ или пытается попасть на ЧМ-2018.

Российская бабушка, похожая на Трампа развеселила соцсети


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Напомним, в апреле текущего года испанская журналистка опубликовала у себя в Instagram фотографию жительницы муниципалитета Кабана-де-Бергантиньос в испанской Галисии Долорес Лейс Антело, которая была героиней репортажа о последствиях шторма. Зрители посчитали, что женщина поразительно похожа на Дональда Трампа.

Российская бабушка, похожая на Трампа развеселила соцсети
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 Теги: бабушка, Трамп

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Сегодня, 14:02 » Автор: Анна Мартынова
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