Раздел: Курьезы
Российская бабушка, похожая на Трампа развеселила соцсети
Это не первый "двойник" Трампа.
Жители Ростова-на-Дону нашли двойника президента США Дональда Трампа. Фотографию бабушки, похожей на американского лидера, опубликовали в группе «Ростов главный» в одной из социальных сетей, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Находящуюся в автобусе женщину окрестили Трамповной.
Пользователи в шутку предположили, что «президент» едет на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и решил отказаться от лишнего пафоса. Другие посчитали, что в таком виде «Трамп» шифруется от ФСБ или пытается попасть на ЧМ-2018.
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Напомним, в апреле текущего года испанская журналистка опубликовала у себя в Instagram фотографию жительницы муниципалитета Кабана-де-Бергантиньос в испанской Галисии Долорес Лейс Антело, которая была героиней репортажа о последствиях шторма. Зрители посчитали, что женщина поразительно похожа на Дональда Трампа.
Жители Ростова-на-Дону нашли двойника президента США Дональда Трампа. Фотографию бабушки, похожей на американского лидера, опубликовали в группе «Ростов главный» в одной из социальных сетей, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Находящуюся в автобусе женщину окрестили Трамповной.
Пользователи в шутку предположили, что «президент» едет на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и решил отказаться от лишнего пафоса. Другие посчитали, что в таком виде «Трамп» шифруется от ФСБ или пытается попасть на ЧМ-2018.
Читайте также: Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой
Напомним, в апреле текущего года испанская журналистка опубликовала у себя в Instagram фотографию жительницы муниципалитета Кабана-де-Бергантиньос в испанской Галисии Долорес Лейс Антело, которая была героиней репортажа о последствиях шторма. Зрители посчитали, что женщина поразительно похожа на Дональда Трампа.
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