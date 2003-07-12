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Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора

Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмораИх остроумие заряжает позитивом.

Отличное чувство юмора — бесценное качество, которое нет смысла скрывать. Наши герои и не собираются этого делать. Они упражняются в остроумии, сдавая жилье в аренду, гуляя с младенцем или просто находясь в офисе, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали фото, на которые очень трудно смотреть с невозмутимым выражением лица.

1. Фото из объявления о сдаче жилья

Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора


2. Мотивация

Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора


3. Когда собираешься в магазин

Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора


4. «1950-е. Мой дедушка переоделся в медсестру. И это вовсе не была костюмированная вечеринка. Просто он решил, что будет забавно»

Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора


5. «Поместил это существо на стену своего шкафа»

Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора


6. «Коллега ушел в отпуск, и мы немного „обновили“ его технику»

Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора


7. Шеф все придумает за вас

Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора


8. Показалось

Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора


9. В шлеме

Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора


10. Логично

Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора


11. Прости, друг, бюджет не позволяет

Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора


«А я так надеялся на пирамиду».

12. Когда ты не слишком занят за компьютером

Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора


13. Дом настоящего интроверта

Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора


«Ты прочитал текст на моем коврике. На сегодня общения хватит».

14. Автобус времени

Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора


15. «Учу дочку водить»

Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора


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16. «Сосед купил вакуумный упаковщик. Я его ненавижу»

Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора
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 Теги: юмор, приколы

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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