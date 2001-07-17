Раздел: Курьезы
Летнее выживание: прикольные фотки показывающие, что такое настоящая жара
Смешные уроки летнего выживания.
Июль в самом разгаре, а это значит, что жара и не собирается отступать. Если вы считаете, что уже не можете выносить это пекло, тогда стоит посмотреть нашу сегодняшнюю подборку. Кому еще еще хуже., передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Уморительные фотки, показывающие, что такое настоящая лень
Июль в самом разгаре, а это значит, что жара и не собирается отступать. Если вы считаете, что уже не можете выносить это пекло, тогда стоит посмотреть нашу сегодняшнюю подборку. Кому еще еще хуже., передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Уморительные фотки, показывающие, что такое настоящая лень
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